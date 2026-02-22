На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с 10 пассажирами

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, все пассажиры и члены экипажа живы. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Уточняется, что вертолет Ми-8 осуществлял вылет из поселка Панаевск, Ямальский район. Он следовал в Яр-Сале, но совершил вынужденную посадку. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета.

«Причины произошедшего устанавливаются», - говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что организуют проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Помимо этого, взят на контроль ход проводимой доследственной проверки.