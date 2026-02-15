Штурмовик почти 50 дней жил в тылу врага и через пленного получал данные

Штурмовики разведывательно-штурмовой бригада «Волки» во главе с командиром роты с позывным Рокстар незаметно пробрались в тыл врага, где взяли в плен солдата ВСУ. Почти 50 дней украинский боевик жил с нашими военнослужащими и добывал для них информацию у своего командования. Ловкость и хитрость российских бойцов не только расположили к себе пленного, но и не позволили врагу что-либо заподозрить. Об этом Рокстар рассказал в эфире программы «Мужики» с Эдгардом Запашным на «Звезде».

По словам Рокстара, украинец был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК. Пленный и сам продумывал варианты, как попасть на российскую сторону и сдаться.

«Он нам нужен был живой, чтобы держать связь со своими командованием», - отметил Рокстар.

Когда бойцы поняли, что у них появился «козырь в рукаве» в виде связи с противником, то они по-максимуму решили этим воспользоваться. Пленному была поставлена задача вести себя спокойно и не подавать тревожных сигналов своему командиру. Тем самым враг был обманут и, ничего не подозревая, вел привычную коммуникацию со своим солдатом.

«Через эту связь работают остальные позиции, которые очень укрепленные, с опытными бойцами. И там еще был один наемник. По сути, только из-за радиоигры они сами корректировали по себе огонь», - объяснил командир роты.

Он рассказал, что наши бойцы сбросами с дронов закидывали участки, где предположительно могли находиться блиндажи противника. Боевики ВСУ начинали жаловаться своему командованию, благодаря чему выдавали другие неприятельские позиции. По такой схеме «Волки» постепенно уничтожили все вражеские укрепления.

Спустя время противник отправил на место еще одного боевика. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады вновь воспользовалась этой возможностью и точно так же взяли его в плен. Он, подчеркнул Рокстар, был уже более ценным пленным, потому что служил давно и по собственному желанию.

«Даже по геолокации он нам в Киеве часть по обеспечению выдал. Это все было передано в разведчасть нашей бригады. То есть, интересный экземпляр к нам пришел»,- добавил Рокстар.

Помимо успешной боевой работы, российским военнослужащим удавалось также получать продукты от украинской стороны. Смекалистые бойцы выдали свои позиции за неприятельские и таким образом заставили врага обеспечивать штурмовиков «Волков» едой и водой. Командиры ВСУ, думая, что кормят своих рядовых, на самом деле отправляли провизию российским воинам.