В Калифорнии застрелили известного астрофизика Гриллмэйра

Гриллмэйр работал в Центре обработки и анализа инфракрасных данных технологического университета, который сотрудничает с НАСА.
Сергей Дьячкин 20-02-2026 09:45
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Калифорнии был застрелен выдающийся американский астрофизик Карл Гриллмэйр. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, ученый из Калифорнийского технологического института был смертельно ранен на крыльце собственного дома. Он проживал в Долине Антилоп на западе пустыни Мохаве. Там у него была оборудована домашняя обсерватория с телескопами. В последнее время он занимался изучением комет и астероидов, потенциально опасных для Земли.

Сообщается, что в службу 911 поступило сообщение о вооруженном нападении. Прибывшие помощники шерифа обнаружили 67-летнего ученого с огнестрельным ранением. Медики констатировали смерть.

«Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», - пишет Los Angeles Times.

В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес позже сообщили о задержании 29-летнего подозреваемого. Мужчина содержится под стражей без права освобождения под залог. Пока неизвестно, был ли он знаком с погибшим.

Гриллмэйр работал в Центре обработки и анализа инфракрасных данных университета, который сотрудничает с НАСА и Национальным научным фондом США. Коллеги называли ученого одним из ведущих специалистов по структуре Млечного Пути. Его научные работы были посвящены звездным потокам и эволюции галактик. В 2007 году он опубликовал исследование о наличии воды на далекой планете вне Солнечной системы. Гриллмэйр был удостоен ряда наград, включая медаль НАСА.

#сша #Калифорния #пустыня #астрофизик #шериф #агентство НАСА
