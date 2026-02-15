В Балашихе загорелся ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов

В подмосковной Балашихе пожарные тушат крупный ангар. Огонь успел распространиться на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. К этому часу известно о частичном обрушении кровли на площади 800 квадратов.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в ангаре, площадь пожара - 2 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли на 800 кв. м», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Объятый огнем ангар расположен в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас место пожара оцеплено, работают спасатели.

Из горящего ангара удалось эвакуировать пять газовых баллонов, уточнили в ведомстве. К тушению привлечено более 40 человек и 11 единиц техники. О причинах возгорания не сообщается. Также ничего не известно о возможных пострадавших.