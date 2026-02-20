Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает муниципальный жилищный контроль в сфере управления многоквартирными домами. Этот документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

Эта законодательная инициатива должна устранить дублирование функций государственных и муниципальных жилищных инспекций. Как указано в пояснительной записке, она направлена на повышение эффективности контроля в жилищной сфере. Поправки предусматривают сосредоточение всех контрольно-надзорных полномочий у одного органа, что должно усилить защиту прав граждан и снизить избыточную нагрузку на них.

Этот документ должен повысить эффективность жилищного контроля, снять избыточное контрольно-надзорное давление на контролируемые субъекты, а также обеспечить унификацию подходов к контрольно-надзорной деятельности. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, кроме положений, которые начнут действовать в 2027-м.

