МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

Инициатива направлена на повышение эффективности контроля в жилищной сфере.
Владимир Рубанов 20-02-2026 23:38
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает муниципальный жилищный контроль в сфере управления многоквартирными домами. Этот документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

Эта законодательная инициатива должна устранить дублирование функций государственных и муниципальных жилищных инспекций. Как указано в пояснительной записке, она направлена на повышение эффективности контроля в жилищной сфере. Поправки предусматривают сосредоточение всех контрольно-надзорных полномочий у одного органа, что должно усилить защиту прав граждан и снизить избыточную нагрузку на них.

Этот документ должен повысить эффективность жилищного контроля, снять избыточное контрольно-надзорное давление на контролируемые субъекты, а также обеспечить унификацию подходов к контрольно-надзорной деятельности. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, кроме положений, которые начнут действовать в 2027-м.

С 1 марта 2026 года в новых жилых домах в России вводится государственный стандарт отделки. Он включает шесть классов, которые могут быть использованы как в бюджетных, так и в элитных проектах. Класс отделки будет указан в договоре между заказчиком и исполнителем. В Минстрое считают, что это уменьшит количество конфликтов при сдаче квартир.

#Владимир Путин #недвижимость #закон #жилье #многоквартирные дома #жилищный контроль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 