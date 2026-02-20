МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин на совещании Совбеза попросил Мединского доложить о переговорах

В заседании также принял участие начальник Главного управления Генштаба Минобороны Игорь Костюков.
Владимир Рубанов 20-02-2026 17:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации в пятницу. В нем принял участие помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства попросил Мединского доложить о результатах переговоров 17-18 февраля в Женеве. А после этого попросил продолжить начальника Главного управления Генштаба Минобороны Игоря Костюкова, чтобы все члены СБ услышали из первых уст, до чего удалось договориться.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли переговоры между представителями Москвы, Киева и Вашингтона, направленные на урегулирование конфликта. Мединский, возглавлявший российскую делегацию, отметил, что дискуссии были сложными, но конструктивными. Он также заявил о планах провести новую встречу в ближайшее время.

Предыдущее совещание Совбеза состоялось 6 февраля. На нем обсуждались меры информационной безопасности в сфере связи, а также предотвращение и ликвидация последствий паводков и природных пожаров, которые могут произойти в 2026 году.

