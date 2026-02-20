Традиции русского воинства: Исторический музей представил новую выставку в Туле

Государственный исторический музей представил в Туле новую выставку «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии». Выставочный проект охватывает четыре темы: «Герои и награды», «Офицерское собрание. Юбилеи полков», «Полковые святыни», «Под высочайшим шефством».

Выставку уже посетили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

В экспозиции представлены реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций, хранящиеся в собрании ГИМ, а также памятники, связанные с тульскими воинскими формированиями. В числе ценных для Тульской области экспонатов - нагрудный знак 72-го пехотного Тульского полка.

«Армия всегда была и остается опорой государства, гарантом его безопасности. Во все времена наши воины служили на благо Отечества и его жителей, защищали родную землю, отстаивали национальные интересы страны. Выставка напоминает нам о ратных подвигах, о богатой истории и традициях российской армии, которые продолжают современные защитники Отечества. Наш священный долг - чтить память героев и поддерживать тех, кто несет службу на передовой», - отметил особое значение таких выставок в период специальной военной операции Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, экспозиция будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторического наследия и укреплению единства нашего народа.

«Русское офицерство во все времена было опорой государства. Офицерский корпус не только стоял на защите интересов Отечества. Офицерский корпус дарил миру имена талантливых ученых, писателей, скульпторов, музыкантов и художников. Военные, истинно посвящающие свою жизнь служению Отечеству, свято чтят свое прошлое, бережно относясь к сохранению памяти о славных деяниях русской армии. Традиция организации полковых музеев - одно из проявлений особого отношения к собственной истории и памяти о славных боевых подвигах русского воинства», - отметил Алексей Левыкин.

Государственный исторический музей продолжает свою важную миссию - просвещение общества и воспитание духа патриотизма на примерах истинного служения и верности Отечеству. Сегодня эта важная работа приобретает особый смысл и значение.

Туляки и гости города смогут посетить выставку «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии» с 20 февраля до 17 августа (ул. Металлистов, 10).

23 февраля для всех военнослужащих РФ вход на выставку будет бесплатным. Сотрудники оборонных предприятий Тулы смогут посетить выставку по льготному билету.