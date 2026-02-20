МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроновод рассказал о разгроме колонны ВСУ на Днепропетровском направлении

Оператор беспилотника уточнил, что российские военнослужащие применяли FPV-дроны на оптоволокне.
Павел Кольцов 20-02-2026 13:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с операторами беспилотных летательных аппаратов из состава 90-й гвардейской танковой дивизии. Один из них рассказал ему о разгроме вражеской колонны. 

«Двигалась колонна - три техники. Багги, бронемашина, везли личный состав. На подъезде разбили. Технику - оптоволокном. Личный состав - простыми FPV с осколочными», - сказал оператор БПЛА Александр Ляшенко. 

Все это происходило на Днепропетровском направлении. На кадрах видно поражение колонны. Чаще всего оператор старается как минимум обездвижить вражескую технику - потом ее всегда можно добить другими беспилотниками.

Ранее корреспондент сообщал, что под Красноармейском нашим бойцам доставили посылки наземные роботы «Курьер». Эта гусеничная, управляемая дистанционно машина способна доставить 200 килограммов полезных грузов на дистанцию в 10 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #колонна #наш эксклюзив #FPV-дроны #Днепропетровское направление
