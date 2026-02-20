МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ГрВ «Восток» сорвали попытки контратак ВСУ в зоне спецоперации

Ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов были уничтожены танк, пять бронетранспортеров, пятнадцать боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелые гексакоптеры.
20-02-2026 12:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, передвижение техники и личного состава противника к передовым позициям было своевременно выявлено средствами разведки.

После обнаружения целей по ним нанесли удары артиллерия и расчеты беспилотных летательных аппаратов. В результате были уничтожены танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка, а также тяжелые гексакоптеры.

В ведомстве отметили, что несмотря на потери, украинские подразделения продолжают предпринимать попытки контратак в зоне ответственности группировки «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #спецоперация #группировка восток
