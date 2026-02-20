Российские подразделения сорвали попытки ВСУ закрепиться у Криничного

Российские подразделения сорвали попытки украинских военнослужащих закрепиться у села Криничное в Запорожской области. Как рассказал корреспондент Андрей Вакула, пообщавшийся с бойцами на месте, штурмовики группировки «Восток» выбили противника с позиций и удержали рубеж у железной дороги, чем пресекли последующие контратаки.

«Они подъезжают на окраинную деревню, если им удается это сделать. То есть пытаются снимать видео с флагом, то есть возле домов, на домах, что якобы они вернули свою территорию. Наши БПЛА фиксируют, наши отряды идут и зачищают», - рассказал стрелок с позывным Ангарский.

Криничное - небольшое село с одной длинной улицей, однако участок имеет стратегическое значение. Подразделения 218-го танкового полка 5-й армии взяли под контроль железнодорожную линию и закрепились на рубеже за Гуляйполем - от Терноватого до Зализничного. Перед штурмом позиции противника подавили артиллерия и расчеты беспилотников, после чего в населенный пункт зашли штурмовые группы.

Зимой бойцам приходилось продвигаться по раскисшему грунту и открытым участкам под пулеметным огнем и атаками дронов. Украинские военнослужащие встречали наступающих плотным огнем и дистанционно минировали дороги с помощью тяжелых беспилотников. Разведка с воздуха помогала штурмовикам ориентироваться и координировать действия.

«Связь была отличная. Командир всегда вел нас "птицей". Ну, то бишь мы без присмотра никогда не оставались. Шаг влево, шаг вправо контролировались командиром. И всегда вели. Заходили мы с правого фланга», - поделился штурмовик с позывным Ярый.

По словам одного из бойцов, связь работала стабильно, а командир корректировал продвижение группы с воздуха, контролируя каждый шаг. Наступление велось с разных направлений - в том числе со стороны Цветкового, Святопетровки и Староукраинки, где ранее уже закрепились российские подразделения.

На подступах к селу штурмовые группы зачистили лесополосы и блиндажи, однако у одного из укрытий завязался затяжной бой. По словам стрелков, противник укрывался в укрепленных «норах», выдерживавших разрывы гранат. Укрытие удалось уничтожить после поджога.

В ходе боев украинские силы понесли потери в живой силе, а также лишились бронетехники и беспилотников. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.