Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

На должность замминистра иностранных дел России назначен бывший посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Также он занимал пост полпреда РФ при Лиге арабских государств в Каире.

Борисенко родился 10 июля 1968 года. В 1990-м окончил МГИМО и приступил к дипломатической работе. В 2003-2011 годах - советник, старший советник, советник-посланник посольства России в США. В 2011 году занял пост заместителя директора Департамента Северной Америки, а 1 декабря 2014 года занял должность его директора. Указом от 27 апреля 2020 года назначен послом РФ в Египте и полномочным представителем при ЛАГ.

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», - говорится в документе.

Бывший замглавы МИД Вершинин назначен послом РФ в Турции. Указ вступает в силу со дня подписания.

Сергей Вершинин родился 24 июля 1954 года. Окончил в 1976 году МГИМО и Дипломатическую академию МИД в 1991-м. На дипломатической работе с 1976 года. Владеет арабским, французским и английским языками. В 1976-1981 годах работал в посольстве СССР в Марокко. В 1984-1991 годах - в Алжире. В 1993-1997 годах - советник-посланник посольства России в Тунисе. В 1997-2000 годах - начальник отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 31 декабря 1999 года по 8 декабря 2003 года - посол РФ в Алжире. В 2005-2018 годах занимал пост директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 27 марта 2018 года по 20 февраля 2026 года был заместителем министра иностранных дел.