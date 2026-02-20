Воины 218-го танкового полка, входящего в состав 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток», успешно освободили Криничное в Запорожской области. В ходе ожесточенных боев они уничтожили подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, а также две боевые бронированные машины, два пункта управления беспилотниками и пять гексакоптеров.

Наводчик-оператор с позывным «Ярый» рассказал, что противник оказывал ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый метр земли. По его словам, российских штурмовиков ждали подготовленные боевики. Их опорник отбивался двумя пулеметами, но их удалось вывести из строя беспилотниками.

Стрелок с позывным «Ангарский» рассказал, что его подразделение около двух часов не могло подойти к противнику, который отбивался стрелковым оружием и гранатами. В итоге наступавшие использовали бензин и полностью сожгли блиндаж.

После освобождения Криничного противник пытался заезжать на бронетехнике на окраины деревни и снимать видео с флагом возле домов, пытаясь заявить о якобы возврате территории. Операторы беспилотников группировки «Восток» фиксируют эту активность, а потом штурмовики уничтожают националистов.

Хотя Криничное - небольшой населенный пункт, его освобождение имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. Военнослужащие-приморцы продвинули линию фронта более чем на пять километров на запад от Гуляй-поля и выровняли ее по железной дороге.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.