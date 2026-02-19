Опубликован спутниковый снимок снежного циклона «Валли» над Москвой

Метеорологические спутники «Роскосмоса» «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимок снежного циклона «Валли», который пришел в Москву со стороны Болгарии, пройдя через Крым. Фото разместила госкорпорация.

Ночью 19 февраля в Москве и области начался сильный снегопад. Он будет продолжаться с разной интенсивностью до конца дня. Причиной обильных осадков стал циклон с северной части Адриатического моря. По данным Гидрометцентра РФ, с 03:00 до 21:00 по московскому времени в столице может выпасть до 25 мм осадков. Высота сугробов может увеличиться на 25-31 см.

Горожан предупредили, что пик снегопада продлится до 17:00. Потом осадки станут менее интенсивными, но полностью прекратятся только к утру пятницы, 20-го числа. В связи с метелью, гололедом и усилением ветра в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В аэропортах столицы отложены авиарейсы. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобиле. Водителям грузовиков рекомендовали продумывать маршрут и не перегружать машины. Из-за снегопада возможны задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть изменены. Жителям и гостям города посоветовали воспользоваться метро.