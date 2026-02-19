МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы поразили колесный танк французского производства в ДНР

Неприятель пытался замаскировать свой танк в районе населенного пункта Доброполье, но его маскировка была вскрыта.
19-02-2026 18:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского колесного танка AMX-10RC французского производства. Это сделали расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Цель обнаружили боевые расчеты «Рубикона» в районе населенного пункта Доброполье на территории Донецкой Народной республики. Позицию танка замаскировали, но эти меры не уберегли его от обнаружения российскими дроноводами. 

После вскрытия позиции танка операторы FPV-дронов поразили его серией ударов, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее МО РФ показало, как российский дрон догнал украинского боевика по заснеженному лесу. Солдат противника пытался убежать от нашего беспилотника, но безуспешно - боевик был уничтожен точным попаданием. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#ДНР #спецоперация #колесный танк #Рубикон #Доброполье
