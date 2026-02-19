Дроноводы поразили колесный танк французского производства в ДНР

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского колесного танка AMX-10RC французского производства. Это сделали расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Цель обнаружили боевые расчеты «Рубикона» в районе населенного пункта Доброполье на территории Донецкой Народной республики. Позицию танка замаскировали, но эти меры не уберегли его от обнаружения российскими дроноводами.

После вскрытия позиции танка операторы FPV-дронов поразили его серией ударов, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее МО РФ показало, как российский дрон догнал украинского боевика по заснеженному лесу. Солдат противника пытался убежать от нашего беспилотника, но безуспешно - боевик был уничтожен точным попаданием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.