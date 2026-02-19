В Липецкой области обрушилась крыша цеха, из-под завалов извлекли пятерых

В Липецкой области в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов предприятия «Моторинвест», пять человек извлекли из-под завалов. Об этом сообщил глава региона Игорь Артаманов.

«В Краснинском округе на предприятии "Моторинвест" произошло обрушение крыши одного из цехов», - написал он в своем Telegram-канале.

Пятерых пострадавших осматривают врачи. Информация об их состоянии пока не поступала.

Спасательные службы уже работают на месте происшествия. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, под завалами могут еще находиться люди. Дальнейшая информация уточняется.