В Липецкой области обрушилась крыша цеха, из-под завалов извлекли пятерых

На месте происшествия уже работают спасательные службы.
Дарья Ситникова 19-02-2026 14:57
© Фото: МЧС России

В Липецкой области в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов предприятия «Моторинвест», пять человек извлекли из-под завалов. Об этом сообщил глава региона Игорь Артаманов.

«В Краснинском округе на предприятии "Моторинвест" произошло обрушение крыши одного из цехов», - написал он в своем Telegram-канале.

Пятерых пострадавших осматривают врачи. Информация об их состоянии пока не поступала.

Спасательные службы уже работают на месте происшествия. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, под завалами могут еще находиться люди. Дальнейшая информация уточняется.

