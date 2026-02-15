МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина

В МЧС региона сообщили, что информация о пострадавших не поступала.
Сергей Дьячкин 19-02-2026 13:47
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По сообщению ведомства, под снегом оказались два кемпинга и автомобиль. Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших не поступала. Объем сошедшей лавины устанавливается. Уточняется, что сход произошел в районе улицы Банковской поселка Архыз Зеленчукского района. 

Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверку. В район происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко. В данный момент на месте задействованы 13 человек и три единицы техники. В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что в местных горах сохраняется опасность схода лавин.

#МЧС РФ #архыз #Карачаево-Черкесия #лавина #кемпинги #Следственный комитет РФ
