В поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По сообщению ведомства, под снегом оказались два кемпинга и автомобиль. Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших не поступала. Объем сошедшей лавины устанавливается. Уточняется, что сход произошел в районе улицы Банковской поселка Архыз Зеленчукского района.

Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверку. В район происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко. В данный момент на месте задействованы 13 человек и три единицы техники. В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что в местных горах сохраняется опасность схода лавин.