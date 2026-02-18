МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин осмотрел выставку АСИ в штаб-квартире организации

Глава государства посетил выставку в преддверии заседания наблюдательно совета Агентства стратегических инициатив.
Ян Брацкий 18-02-2026 23:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами. Экспозиция расположена в штаб-квартире организации и включает пять ключевых моментов - по числу реализуемых агентством региональных инициатив.

Особое внимание выявлению точек роста, развитию беспилотных технологий и поддержке предпринимательства. В качестве экскурсовода выступила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Главе государства она представила регионы-лидеры национального рейтинга инвестиционного климата, а также познакомила с лучшими практиками российских субъектов.

Путин ознакомился с результатами региональных рейтингов по теме кадров, качества жизни и привлекательности территорий для молодых специалистов. На том же стенде был представлен обзор российских образовательных платформ, использующих искусственный интеллект в своей работе.

Реализацию работы по решению экологических проблем президенту представил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своем докладе он коснулся темы реализации стратегии развития Приазовья до 2040 года. На заключительном стенде Путину представили конкретные результаты отечественных предпринимателей, в частности лимоноводов. Это различные сорта варенья, джемов, мармелада, эфирных масел и косметика. 

