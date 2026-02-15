«Самолетка» и FPV: как операторы БПЛА проходят первые тесты на Урале

Операторы БПЛА делают первые, пристрелочные вылеты. Но уже с боекомплектом, с фиксацией точности до метра, попадания в район поражения цели. Молодое пополнение будущих операторов не подводит своих инструкторов-наставников. «Птички» укладываются четко под гусеницы макета вражеского танка.

Сказывается серьезная теоретическая подготовка. Это десятки часов тренировок на симуляторах, которые предшествуют полетам на полигоне. В центре подготовки на Урале обучение проходят контрактники. Их специализацией будут БПЛА самолетного типа. Прежде всего это универсальные и неприхотливые «Молнии-2».

Кроме операторов, на учебной площадке готовят техников «птичек». Это военные спецы, задача которых на ЛБС - располагая минимальным запасом времени, технических средств и материалов, восстановить дроны и подготовить их к боевой работе на конкретном участке фронта. Отдельная дисциплина - саперное дело. Здесь, кроме понятной дотошности и внимания к деталям, инструкторы тренируют психологическую устойчивость бойцов.

В учебном классе техники собирают «Молнию», а саперы монтируют ее реальную боевую часть. Два осколочно-фугасных снаряда разработаны специально для беспилотных систем. Инструкторы подчеркивают, что применение этого БК на полигоне учебного центра - это прежде всего психологический тест: возможность избавить молодых ребят - операторов БПЛА от боязни реального взрыва.

Каждого из преподавателей подготовительной площадки командование оценивает как штучного специалиста высочайшей квалификации. Все без исключения инструкторы - ветераны боевых действий, награжденные государственными и ведомственными наградами. Позывной Крэш читает контрактникам теорию и практику работы с боекомплектом. На СВО он с 2023 года. Награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость» 2-й степени. Крэш показывает этапы подготовки снаряда к боевому применению.

«Это боевая часть, осколочно-фугасное средство поражения. Применяется она именно для БПЛА. То есть, это боеприпас для БПЛА ударного типа, и у него есть стандартное оперение для сбросов с дрона», - показывает он.

Полеты на полигоне проводятся непрерывно. Оттачивается взаимодействие запускающих, инженеров-саперов и команды управления «птицами». Дроны - как «самолетка», так и FPV - могут находиться в небе по отдельности и в составе ударной группы. Все максимально приближено к реальным, боевым условиям.

«Мы их учим работать по картам, чтобы они умели ориентироваться на местности. В тот же самый момент объясняем, как вообще передает виде камера, на что они должны обращать внимание. На какой-то рельеф, на какие-то элементы разбитых зданий. Любые ориентиры, на которые может сделать акцент оператор, чтобы в дальнейшем работать с картой и смотреть, что у него происходит в очках», - говорит инструктор по подготовке операторов БПЛА с позывным Борода.

Потом каждый из прошедших обучение операторов и техников БПЛА будет держать практический экзамен. И за молодое пополнение бойцы могут быть спокойны. Они сполна вооружены багажом необходимых знаний и практических навыков.