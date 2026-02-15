МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
УФСБ задержало замглавы Новороссийска Романа Карагодина

Карагодин приступил к должности заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре прошлого года.
Дарья Ситникова 18-02-2026 21:02
© Фото: Telegram/novosti_novoross

Заместитель главы города Новороссийска Краснодарского края, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», - ответил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Карагодин приступил к должности заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года. До этого он возглавлял муниципальное управление капитального строительства города.

В 2022-2024 годах Карагодин был директором водоканала в городе Шахты Ростовской области. на данный момент с сайта администрации Новороссийска удалена информация о чиновнике.

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов ранее заявил, что освободил от занимаемой должности своего заместителя Андрея Антоненко. Его уволили из-за того, что он, находясь на территории Спасотряда, нецензурно угрожал сотрудникам, говоря, что «всех уничтожит и перестреляет». Со слов спасателя, тот при этом находится в состоянии алкогольного опьянения.

#Краснодарский край #Новороссийск #Задержание #уфсб #роман карагодин
