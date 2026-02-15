УФСБ задержало замглавы Новороссийска Романа Карагодина

Заместитель главы города Новороссийска Краснодарского края, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», - ответил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Карагодин приступил к должности заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года. До этого он возглавлял муниципальное управление капитального строительства города.

В 2022-2024 годах Карагодин был директором водоканала в городе Шахты Ростовской области. на данный момент с сайта администрации Новороссийска удалена информация о чиновнике.

