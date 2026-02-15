Самолет делегации России покинул воздушное пространство ЕС

Самолет российской делегации, который возвращается из Женева после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Италии.

«Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза», - сказал собеседник агентства.

Теперь самолет полетит над нейтральными водами Средиземного моря под управлением диспетчеров, которые контролируют авиатрафик в соответствующих районах полетной информации. Борт прилетит в Москву.

В среду завершились переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса. Они проходили в трехстороннем формате с участием США. Глава российской делегации в Женеве Владимир Мединский сообщил, что консультации были «тяжелыми, но деловыми».

Сегодня встречи продолжались около двух часов. Накануне стороны работали в разных форматах. Дискуссии длились, по разным данным, от 4,5 до шести часов. Он добавил, что следующая встреча запланирована на ближайшее время.

Источник переговорной группы также рассказал «Звезде», что Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице «Интерконтиненталь» перед выездом в аэропорт. Сам помощник президента России подтвердил, что встретился с украинской стороной.