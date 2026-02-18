МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Осьмаков наградил участников СВО в медцентре Мандрыка

Замглавы Минобороны поблагодарил бойцов, ветеранов и медицинский персонал.
18-02-2026 19:49
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции и проходят лечение и реабилитацию в Медицинском центре восстановительного лечения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.

Замглавы Минобороны поблагодарил воинов, ветеранов и медицинский персонал. Он назвал их героями, чей труд и вклад в защиту страны нельзя оценить.

Осьмаков поздравил участников спецоперации с предстоящим Днем защитника Отечества и пожелал им скорейшего выздоровления. Среди награжденных были те, кто особо проявил себя на поле боя. Бойцам вручили ордена Мужества, медали «За храбрость» II степени, а также медали «Участнику специальной военной операции».

После церемонии награждения в медцентре прошел концерт. Перед военнослужащими и медицинским персоналом выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.

Ранее первый замминистра обороны России Леонид Горнин вручил награды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, в госпитале Вишневского. Он поблагодарил их за героизм и поздравил с Днем защитника Отечества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #награды #Центральный госпиталь имени Мандрыка #СВО #Василий Осьмаков
