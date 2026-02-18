Вучич назвал приемлемым для Сербии членство в ЕС без права вето

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает приемлемым для своей страны так называемое условное членство в Евросоюзе без права вето. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым», - сказал он.

С его слов, более важным аспектом для Белграда в вопросе членства в Евросоюзе является их «внутренний рынок» (ЕС, - Прим.ред.). Кроме этого, «свободное перемещение товаров, людей и капитала».

Ранее издание Politico сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прервала речь президента Сербии Александра Вучича. Это произошло в момент, когда тот хотел рассказать о каком-то послании из Москвы.

Она резко сменила тему разговора, предложив сфотографироваться и стала говорить о том, как лучше встать перед фотографами. После встречи сербский лидер выразил признательность за поддержку Белграда в осуществлении реформ, направленных на вступление в Евросоюз.