МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич назвал приемлемым для Сербии членство в ЕС без права вето

Он объяснил, что для Сербии более важным является внутренний рынок ЕС, свободное перемещение товаров, людей и капитала».
Дарья Ситникова 18-02-2026 19:49
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает приемлемым для своей страны так называемое условное членство в Евросоюзе без права вето. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым», - сказал он.

С его слов, более важным аспектом для Белграда в вопросе членства в Евросоюзе является их «внутренний рынок» (ЕС, - Прим.ред.). Кроме этого, «свободное перемещение товаров, людей и капитала».

Ранее издание Politico сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прервала речь президента Сербии Александра Вучича. Это произошло в момент, когда тот хотел рассказать о каком-то послании из Москвы.

Она резко сменила тему разговора, предложив сфотографироваться и стала говорить о том, как лучше встать перед фотографами. После встречи сербский лидер выразил признательность за поддержку Белграда в осуществлении реформ, направленных на вступление в Евросоюз.

#Сербия #евросоюз #Александр Вучич #членство #право вето
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 