В Петербурге у двух туристов выявили оспу обезьян

Двое жителей Санкт-Петербурга, прибывшие из туристической поездки в Таиланд, заболели оспой обезьян. О подтвержденном диагнозе сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и области. В поездке забелевшие контактировали с местным населением на Пхукете.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора <...> информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оба пациента госпитализированы, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, угрозы жизням нет, уточнили специалисты. Под наблюдением врачей также находятся те, кто контактировал с туристами после их возвращения на Родину.

Напомним, в начале февраля в Домодедовскую больницу были госпитализированы трое человек с диагнозом «оспа обезьян». Накануне один из них был выписан домой. Двое его бывших соседей по палате остаются под наблюдением.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, которое передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь начинается с сильного жара и слабости. Врачи диагностируют у больного увеличение лимфоузлов и специфическую сыпь. В зоне риска лица с пониженным иммунитетом и хроническим заболеваниями, отмечают специалисты.