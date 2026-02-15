Во Франции уровень запасов природного газа опустился ниже 25%

Уровень наполненности подземных газохранилищ (ПХГ) опустился ниже 25%. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это самый низкий в истории показатель для этого периода... Французы уже использовали более 95% газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону», - пишет Life.

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, эта зима станет знаковой для газового рынка Европы. По его словам, в ЕС установлен «еще один исторический антирекорд».

Ранее сообщалось, что объем запасов голубого топлива в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%. В компании отметили, что слабый уровень заполненности хранилища рискует создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и соседней Финляндии.