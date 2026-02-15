Сотни россиян застряли в пробке из-за метели в Мурманской области

В Мурманской области сотни россиян застряли в пробке из-за сильной метели. Туристы рассказали, что автомобили со вчерашнего вечера не могут проехать из-за заснеженной дороги на выезде из популярного у туристов поселка Териберка.

В пробку также встали автобусы с туристами, которым сегодня надо было вылетать в Москву. А местные жители не могут попасть на работу.

В Минтрансе Мурманской области заявили, что работы по очистке дороги продолжаются. Утром там организовали колонны для выезда машин.

В настоящий момент помощь застрявшим туристам оказывают местные предприниматели - на одной из АЭС организована круглосуточная работа, чтобы пострадавшие могли согреться. Также отели Териберки приняли тех, кому требовались тепло и помощь.