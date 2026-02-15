МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотни россиян застряли в пробке из-за метели в Мурманской области

В настоящий момент идут работы по расчистке дороги, сообщили в Минтрансе региона.
Игнат Далакян 15-02-2026 13:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманской области сотни россиян застряли в пробке из-за сильной метели. Туристы рассказали, что автомобили со вчерашнего вечера не могут проехать из-за заснеженной дороги на выезде из популярного у туристов поселка Териберка.

В пробку также встали автобусы с туристами, которым сегодня надо было вылетать в Москву. А местные жители не могут попасть на работу.

В Минтрансе Мурманской области заявили, что работы по очистке дороги продолжаются. Утром там организовали колонны для выезда машин.

В настоящий момент помощь застрявшим туристам оказывают местные предприниматели - на одной из АЭС организована круглосуточная работа, чтобы пострадавшие могли согреться. Также отели Териберки приняли тех, кому требовались тепло и помощь.

#буран #Туристы #метель #Пробка #наш эксклюзив #Териберка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 