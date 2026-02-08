МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Кипра собираются прослушивать телефонные разговоры

Они объяснили это борьбой с преступностью.
Дима Иванов 14-02-2026 09:59
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Кабинет министров Республики Кипр одобрил законопроект, разрешающий властям прослушивать телефонные разговоры для борьбы с организованной преступностью.

Законопроект позволяет мониторинг телефонных разговоров только по решению суда и только в случаях тяжких преступлений или угроз национальной безопасности. Документ подготовлен Министерством юстиции и общественного порядка и теперь направлен в парламент для утверждения.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что законопроект предоставит правоохранительным органам «необходимый и соразмерный» инструмент для борьбы с серьезной преступной деятельностью.

«Цель - предотвращение и эффективное расследование тяжких преступлений», - сказал президент Никос Христодулидис.

Согласно законопроекту, прослушивание допускается исключительно при расследовании таких преступлений, как умышленное и непредумышленное убийство, коррупция, терроризм, шпионаж, торговля людьми, наркоторговля, материалы с сексуальной эксплуатацией детей и отмывание денег.

Как отмечает Life, власти подчеркивают, что новая редакция закона соответствует конституционным требованиям и европейским стандартам, а его применение строго ограничено наиболее тяжкими преступлениями и осуществляется под судебным контролем.

#в стране и мире #Кипр #Преступность #прослушка #Телефоны #частная жизь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 