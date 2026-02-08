Власти Кипра собираются прослушивать телефонные разговоры

Кабинет министров Республики Кипр одобрил законопроект, разрешающий властям прослушивать телефонные разговоры для борьбы с организованной преступностью.
Законопроект позволяет мониторинг телефонных разговоров только по решению суда и только в случаях тяжких преступлений или угроз национальной безопасности. Документ подготовлен Министерством юстиции и общественного порядка и теперь направлен в парламент для утверждения.
Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что законопроект предоставит правоохранительным органам «необходимый и соразмерный» инструмент для борьбы с серьезной преступной деятельностью.
«Цель - предотвращение и эффективное расследование тяжких преступлений», - сказал президент Никос Христодулидис.
Согласно законопроекту, прослушивание допускается исключительно при расследовании таких преступлений, как умышленное и непредумышленное убийство, коррупция, терроризм, шпионаж, торговля людьми, наркоторговля, материалы с сексуальной эксплуатацией детей и отмывание денег.
Как отмечает Life, власти подчеркивают, что новая редакция закона соответствует конституционным требованиям и европейским стандартам, а его применение строго ограничено наиболее тяжкими преступлениями и осуществляется под судебным контролем.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»