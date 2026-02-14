МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семья из пяти человек погибла в пожаре в Хабаровском крае

Среди погибших трое детей.
Дима Иванов 14-02-2026 06:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семья из пяти человек погибла в пожаре в Хабаровском крае. Трагедия произошла в ночь на 14 февраля в поселке Кукан. В деревянном частном доме на улице Новой вспыхнул пожар.

Пожар удалось полностью ликвидировать к утру, однако при проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела пяти человек: женщины и четверых ее детей, трое из которых были несовершеннолетними, сообщили в МЧС.

«К моменту прибытия пожарных, строение было полностью охвачено огнем. Погибла семья из пяти человек: женщина и четверо детей», - сообщил глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, пишет Life. Причины возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

#в стране и мире #пожар #Хабаровский край #МЧС
