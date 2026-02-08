Экипаж Су-34 разнес пункт управления беспилотниками врага в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр», отметили в российском оборонном ведомстве. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Успешное уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Завершив необходимые для нанесения удара манипуляции, военнослужащие развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее в Минобороны показали видео боевой работы вертолета Ка-52М группировки войск «Север». Экипаж воздушного судна нанес огневое поражение личному составу и бронетехнике ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.