Экипаж Су-34 разнес пункт управления беспилотниками врага в зоне СВО

Удар наносился авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
14-02-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр», отметили в российском оборонном ведомстве. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Успешное уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Завершив необходимые для нанесения удара манипуляции, военнослужащие развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее в Минобороны показали видео боевой работы вертолета Ка-52М группировки войск «Север». Экипаж воздушного судна нанес огневое поражение личному составу и бронетехнике ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#авиация #Минобороны #самолеты #Минобороны РФ #су-34 #истребители #бомбардировщики #СВО
