Число заболевших обезьяньей оспой в Подмосковье выросло до трех

Число пациентов, поступивших в Домодедовскую больницу с обезьяньей оспой, выросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом "Оспа обезьян". Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение», - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что после проведения всех лечебных и карантинных мероприятий пациентов отпустят домой.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили круг лиц, кто контактировал с зараженным оспой обезьян. Они находятся в изоляции под постоянным медицинским наблюдением.