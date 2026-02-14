МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число заболевших обезьяньей оспой в Подмосковье выросло до трех

После проведения всех лечебных и карантинных мероприятий пациентов отпустят домой.
Глеб Владовский 14-02-2026 17:12
© Фото: Jin Liwang XinHua GLoballookpress

Число пациентов, поступивших в Домодедовскую больницу с обезьяньей оспой, выросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом "Оспа обезьян". Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение», - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что после проведения всех лечебных и карантинных мероприятий пациентов отпустят домой.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили круг лиц, кто контактировал с зараженным оспой обезьян. Они находятся в изоляции под постоянным медицинским наблюдением.

#в стране и мире #Подмосковье #карантин #домодедовская центральная городская больница #оспа обезьян
