Россиянам рассказали, что делать, есть упавшая сосулька повредила автомобиль

В случае, когда на припаркованный автомобиль упала сосулька и нанесла ущерб, владельцу следует обратиться в полицию. О порядке действий рассказала «Звезде» юрист Яна Бондаренко.

«Дальше уже сотрудники полиции проводят свои действия, в результате которых выясняют, каким образом произошло повреждение, кто отвечает за чистку и обслуживание дома, откуда могла упасть данная сосулька», - добавила эксперт.

Как отметила собеседница телеканала, после того, как выясняется, кто виновен в происшествии, пострадавший имеет право потребовать у него компенсацию за повреждения. В случае отказа, этот вопрос решается в судебном порядке, по результатам которого будет установлена выплачиваемая сумма.

«Здесь нужно также обращаться к тому лицу, в ведении которого находится обслуживание данного участка улицы... это либо управляющая компания, либо это городские службы», - уточнила Бондаренко.

