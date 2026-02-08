Будущие дроноводы рассказали о подготовке в уральском центре операторов БПЛА

В центре подготовки на Урале проходит начальный практический этап обучения операторов FPV-дронов для контрактников. Это первые самостоятельные взлеты, работа в группе: управляющий, запускающий, сапер.

Главное на этом отрезке обучения, подчеркивают инструкторы, научиться чувствовать птичку кончиками больших пальцев, определять резвость и резкость, поведение в воздухе каждой из модификаций FPV.

Образовательная программа для контрактников - операторов БПЛА разработана с учетом последних фронтовых тенденций, актуальных и эффективных правил управления дроном и его применения. Все это преподают молодому пополнению опытные инструкторы - бойцы, недавно вернувшиеся с переднего края.

Боец с позывным Рэмбо, молодой парень, контракт подписал в середине декабря 2025 года.

«Нас учат бить в двигатель, чтобы остановить машину. Остановили технику, потом второй дрон влетает, уничтожает уже личный состав, который в машине находился», - рассказал Рэмбо, добавив, что можно бить и по колесам.

В центре подготовки на Урале готовят и техников, специалистов по ремонту беспилотных летательных систем. Бойцы учатся оперативно, в полевых условиях, с минимальным набором инструментов, материалов, элементарным программным обеспечением в кратчайший срок восстанавливать или модернизировать «птичек».

Командование и инструкторы подчеркивают: образовательный курс проработан и организован так, чтобы каждый боец - и оператор, и техник - после его завершения имел максимальный багаж знаний и навыков для результативного применения FPV на линии боевого столкновения. Тестирование проводится регулярно на протяжении всей программы. Итоговый экзамен с теорией и практикой ждет Рэмбо и его сослуживцев через несколько недель.