МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВФ не будет требовать от Киева повысить налоги перед выдачей очередного транша

Новый кредит на 8,1 млрд долларов могут выдать без предварительных условий.
Дима Иванов 14-02-2026 12:05
© Фото: Стрингер, РИА Новости

МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов - свыше 625 млрд рублей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Речь идет о требованиях по введению НДС для ИП с оборотом свыше 1 млн гривен (1,7 млн рублей), пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора. Эти меры теперь переведены в статус структурных маяков и должны быть выполнены после утверждения программы.

По словам Свириденко, сейчас никаких условий для получения кредита нет. Ожидается, что вопрос Украины будет вынесен на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля. Первый транш может составить 1,5 млрд долларов.

Отмена предварительных условий позволяет Совету директоров фонда принять решение по кредитованию на одном из ближайших заседаний. Новая программа также открывает путь для выделения кредита ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Верховная рада не поддержала законопроекты, необходимые для получения помощи МВФ - в первую очередь они касались повышения налогов и сборов. 

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала жителей Украины рычать по утрам, чтобы страна стала «европейским львом» по темпам экономического роста.

#Экономика #в стране и мире #Украина #МВФ #помощь Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 