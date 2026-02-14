МВФ не будет требовать от Киева повысить налоги перед выдачей очередного транша

МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов - свыше 625 млрд рублей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Речь идет о требованиях по введению НДС для ИП с оборотом свыше 1 млн гривен (1,7 млн рублей), пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора. Эти меры теперь переведены в статус структурных маяков и должны быть выполнены после утверждения программы.

По словам Свириденко, сейчас никаких условий для получения кредита нет. Ожидается, что вопрос Украины будет вынесен на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля. Первый транш может составить 1,5 млрд долларов.

Отмена предварительных условий позволяет Совету директоров фонда принять решение по кредитованию на одном из ближайших заседаний. Новая программа также открывает путь для выделения кредита ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Верховная рада не поддержала законопроекты, необходимые для получения помощи МВФ - в первую очередь они касались повышения налогов и сборов.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала жителей Украины рычать по утрам, чтобы страна стала «европейским львом» по темпам экономического роста.