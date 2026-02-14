Потерявший глаз боец рассказал, как случайно попал на позиции французских наемников

Группировка «Север» запускает сотни дронов в день: от количества и качества таких полетов напрямую зависит, что происходит на земле. В этом помогают как воздушные, так и наземные беспилотники.

Вызов огня на себя, прикрытие продвижения пехоты, маскировка движения, подавление огня противника - все эти задачи в бою теперь способен выполнять наземный роботехнический комплекс «Курьер». Оператор может управлять комплексом на расстоянии больше 10 км и при этом в режиме реального времени видеть все, что происходит вокруг робота.

«Самое главное это работа НРТК «Курьер» с FPV, то есть ставится ретранслятор FPV, взлетает и участвует в нашем движении. Летает птичка, передается сигнал с НРТК «Курьер» и также с пульта на FPV, с FPV на НРТК «Курьер», то есть у нас постоянный сигнал», - рассказал командир взвода НРТК с позывным Полковник.

Комплекс полезен не только своим боевым модулем: гранатометом или крупнокалиберным пулеметом. Он может прикрывать бойцов, выставляя дымовую завесу, при необходимости эвакуировать раненых или взять на себя часть задач по снабжению передовых позиций.

Позывной Полковник раньше служил в мотострелковом подразделении. В своем последнем штурме потерял глаз после атаки вражеского гексакоптера «Баба-Яга». Пытался самостоятельно выбраться к своим. Из-за контузии случайно приполз на вражеские позиции.

«Услышал разговор, разговор был не на нашем языке, а был на французском», - рассказал командир.

Французские наемники тоже услышали Полковника, ему чудом удалось быстро отползти в правильном направлении. Несколько суток бойца выводила наша птичка. Потом долгое восстановление и новый контракт: теперь Полковник старается сделать все, чтобы использование наземных комплексов помогло как можно большему количеству товарищей.