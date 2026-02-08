Путин встретился с главой фонда «Круг добра»

Россия вышла на лидирующие позиции в мире по раннему выявлению тяжелых и редких заболеваний, а также их лечению. Об этом Владимиру Путину доложил глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

В начале встречи он подарил президенту икону Божией матери «Целительница», которая считается чудотворной - в знак благодарности от родителей и детей за инициативу создания фонда. После Александр Ткаченко рассказал об итогах работы за пять лет, о планах организации и успехах подопечных. По его словам, 30 000 детей получили медицинскую помощь.

«Это все дети с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью. Благодаря стабильной работе фонда правительство смогло расширить программу неонатального скрининга. В 2023 году - с пяти до 36 заболеваний, а в этом году уже еще на два заболевания. Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов», - рассказал он.

Ткаченко также рассказал, что в фонд поступают тысячи писем с благодарностями от родителей и детей. Одно такое письмо он передал президенту - его написала Виктория из Луганска. Будучи подростком, она потеряла родителей, а после у неё диагностировали спинальную мышечную атрофию. Благодаря фонду она получила лечение, закончила школу в Москве, обрела новую семью и теперь учится на факультете журналистики и в автошколе.