В посольстве рассказали, как решается вопрос вывоза россиян с Кубы

Российские авиакомпании сталкиваются с вопросом дозаправки в связи с вывозом туристов с территории Кубы. Об этом сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства России на Кубе Вадим Моисеев.

«Рассматривались несколько вариантов аэропорта, где будет происходить дозаправка - от островов Зеленого Мыса до Венесуэлы. При этом никакой паники на острове на самом деле среди наших туристов нет, потому что все планово продолжают отдыхать», - отметил Моисеев.

По словам собеседника телеканала, предположительно, 16 февраля будет вывоз россиян из Гаваны. Однако говорить о регулярных вылетах из страны пока рано. В то же время в Москве организовали дополнительный рейс для кубинских граждан, которые желают вернуться на родину прямым рейсом.

«Когда это произойдет (решится вопрос дозаправки. - Прим. ред.), мы точно не знаем. У нас... Мы, соответственно, туристов уведомляем о ситуации с рейсами и предлагаем им возможные альтернативные варианты», - подчеркнул Моисеев.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в беседе со «Звездой» рассказал, с помощью каких способов застрявшие на Кубе из-за топливного кризиса российские туристы смогут выбраться с острова. По словам специалиста, авиакомпании могут попробовать как минимум один довольно надежный вариант вывезти из страны людей.