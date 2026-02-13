Умер автор хита Moscau Вольфганг Хайхель

Умер один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan и автор хита Moscau Вольфганг Хайхель. Об этом сообщили в соцсетях представители певца.

«Обладатель неповторимого голоса неожиданно скончался у себя дома 20 января 2026 года в возрасте 75 лет», - говорится в опубликованном заявлении.

Точная причина смерти не указывается.

Отмечается, что Хайхель уделял особое внимание оказанию помощи обездоленным по всему миру. Помимо этого, артист был музыкальным продюсером и композитором.

Хайхель стоял у истоков оригинального состава Dschinghis Khan. В 1979 году группа прославилась на весь мир, заняв четвертое место на Евровидении с одноименным хитом. В 1985 году коллектив прекратил свою деятельность.

