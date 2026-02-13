В Минпромторге заявили об изменении правил оплаты утильсбора при ввозе авто

С 1 апреля в России изменится порядок оплаты утильсбора за ввоз иномарок из стран-членов ЕАЭС. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Уточняется, что в ведомстве подготовили корректировки в регулировку механики исчисления утильсбора на колесные транспортные средства. Сами изменения не затрагивают увеличение суммы такого сбора.

«Это элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем... Изменения в постановление, связанные с распространением единой формулы расчета утилизационного сбора, направлены на исключение таких случаев», - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что если изначально заявлять реальную стоимость авто, то ничего не поменяется. Также звучали предложения о снижении коэффициентов для расчета утильсбора на российские туристические автобусы.

«Изменения позволят обеспечить ритмичный выпуск автобусов на начальных этапах контрактации, расширить объем оборотных средств предприятий для инвестиции в дальнейшее улучшение конструкции», - отметили в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что правительство России разрешило крупнейшим отечественным производителям автомобилей и прицепов уплатить утильсбор за конец 2025 года и начало 2026 года лишь в следующем декабре. Сделано это было для того, чтобы поддержать отечественный автопром.