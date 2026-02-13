Операторы БПЛА уничтожили арторудие ВСУ на Константиновском направлении

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Константиновском направлении. Цель обнаружили и поразили с помощью комплекса ZALA и барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку. В ее ходе дроноводы выявляли огневые позиции и передвижение техники неприятеля.

Во время дежурства оператор комплекса ZALA обнаружил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие. После подтверждения координаты передали расчету «Ланцета», который запустил дрон-камикадзе.

Как рассказал техник расчета ZALA с позывным Бархат, при выборе маршрута учитывают участки с наименьшим воздействием средств радиоэлектронной борьбы, чтобы обеспечить устойчивую передачу видео и точность удара. По его словам, для поражения цели при необходимости применяют несколько боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.