Дроноводы ГрВ «Центр» ликвидировали диверсантов ВСУ в ночных условиях

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Операторы беспилотников группировки войск «Центр» продемонстрировали ему видео уничтожения украинских диверсантов.

Отмечено, что ДРГ противника пыталась использовать ночное время суток, чтобы проникнуть на российские позиции. Это, впрочем, не замаскировало боевиков от камеры тепловизора. Итог - поражение FPV-дронами, которые поставили точку в боевом пути военнослужащих неприятеля.

Также техники войск беспилотных систем рассказали нашей съемочной группе, что российские бойцы всегда собирают сбитые или упавшие под воздействием средств радиоэлектронной борьбы дроны неприятеля. Чаще всего они идут на запчасти или восстанавливаются, чтобы полететь уже во врага. А бывает так, что по такому трофейному дрону получается вычислить точку взлета и отработать туда уже своими БПЛА.

Ранее Минобороны России показало видео, где российский дрон догнал украинского боевика, который пытался убегать по заснеженному лесу. Эта встреча стала последней для вражеского солдата.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.