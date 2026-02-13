МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Историк Рой Медведев умер в возрасте 100 лет

Публицист скончался у себя дома.
Дима Иванов 13-02-2026 12:49
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

На 101-м году жизни скончался российский историк, публицист и писатель Рой Медведев. Об этом 13 февраля сообщила его невестка Светлана Медведева.

Публицист умер дома. По словам невестки, вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность. Медведева добавила, что точная причина пока неизвестна - вскрытия еще не было.

«Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. <...> Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие», - сказала невестка публициста ТАСС.

Рой Медведев известен как автор многочисленных трудов по истории СССР, в том числе биографии Владимира Путина, а также как один из представителей советского диссидентского движения. Он был братом биолога и писателя Жореса Медведева.

#в стране и мире #историк #публицист #Рой Медведев
