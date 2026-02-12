МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы «Севера» починили САУ «Акация» под обстрелом ВСУ

У самоходки заклинило коробку передач прямо в поле, ремонтная бригада запустила и вывела орудие из под огня боевиков.
Варвара Шрадер Дима Иванов 12-02-2026 06:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Атакованы объекты ВСУ в Харьковской области. По опорным пунктам, укреплениям, блиндажам и бронетехнике украинских боевиков отрабатывают расчеты реактивных систем залпового огня, буксируемой и самоходной артиллерии группировки войск «Север». В ходе создания зоны безопасности вдоль российской границы российские подразделения применяют тактику блуждающего орудия.

Это закрытая огневая позиция гаубицы Д-30 7-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Север». Артиллеристы работают по целям на дальности до 15 км - в современных реалиях это небольшое расстояние, поэтому расчет действует очень быстро. О маскировке бойцы думают до, после и даже во время ведения огня.

Расчет Д-30 напрямую поддерживает пехоту группировки «Север»: 122-миллиметровая гаубица лучше всего подходит для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения укреплений, опорных пунктов и живой силы противника.

«Работает наша красавица на расстояние 14,7 км, этого расстояния достаточно, чтобы достать до противника и поразить его прямо в цель», — сказал командир орудия с позывным Строитель, заместитель командира взвода.

Даже самая тщательная маскировка орудия не гарантирует полную безопасность: вражеских БПЛА в воздухе много, некоторые попадания оставили на гаубице осколочные повреждения. Если расчет понимает, что его огневая позиция засвечена, нужно срочно переезжать.

«Очень хорошее качество и она мобильная, то есть мы легко можем ее собрать где-то в другом месте, ее поставить, то есть если нас обнаружили, мы взяли, переставили ее, замаскировали и в дальнейшем дальше работаем», — рассказал командир орудия с позывным Болт 7-го мсп.

Не меньше работы и у пушки М-46. Этот расчет 11-го армейского корпуса работает по целям на расстоянии до 27 км. Калибр у М-46 - 130 мм. Она тоже отлично подходит для уничтожения самых приоритетных целей: пунктов взлета БПЛА врага, бронетехники и укреплений.

«После первого выстрела дается корректура, мы можем навести буквально в течение 30 секунд и уже на поражение противника», - рассказал артиллерист с позывным Анубис 7-го мсп 11-го АК.

Артиллеристы группировки «Север» ведут огонь непрерывно, орудиям часто требуется незначительный ремонт. Если бойцы могут справиться сами, то решают вопрос прямо на месте, но если орудию нужен более детальный осмотр - из-за износа ствола или последствий украинских ударов - орудия отправляют в ремонтную роту.

Бойцы ремонтного подразделения занимаются оперативными работами, теми, которые можно провести практически в полевых условиях, работают в рекордных темпах, чтобы восстановленная техника и орудия как можно скорее вернулись на передовую.

Это уже отремонтированная самоходная гаубица «Акация». В ремроте САУ дополнительно наварили защиту от БПЛА. «Акация» работает по принципу блуждающего орудия: постоянно находится в движении между огневыми позициями. Поэтому расчету нужно постоянно думать об угрозе с воздуха.

«Мы то есть приезжаем на позицию, отстрелялись, перекатились, снова выставились, отстрелялись и обратно», - рассказал водитель-механик гаубицы 2С3 «Акация» с позывным Тюня.

Иногда ремонт приходится проводить прямо под прицелом врага.

«2С3 «Акация» сломалась прям в поле, двигатель, трансмиссия заклинила, коробка передач, и прям в поле мы ее поменяли своими силами, ну потому что она прям в поле была и конечно противник пытался уже добить ее», - рассказал заместитель командира дивизиона по вооружению с позывным Пушкин.

Артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» и их ремонтная рота трудятся круглосуточно. Все ради помощи пехоте, которая продолжает расширять буферную зону в Харьковской области. Штурмовики одновременно наступают в районах Симиновки, Старицы и Волчанских Хуторов. Противник не может сдержать продвижение российских сил, отвечает ударами по Белгородскому приграничью. А это в свою очередь мотивирует бойцов северной группировки двигаться еще быстрее.

#артиллерия #Харьковская область #д-30 #наш эксклюзив #2С3 «Акация» #М-46 #Группировка войск Север
