Десять человек погибли в результате стрельбы в школе в Канаде

Девять человек убиты в результате массовой стрельбы в сельской школе Тамблер-Ридж в канадской Британской Колумбии. Шесть человек были найдены мертвыми внутри здания, один умер по дороге в больницу, еще два тела найдены в жилом доме неподалеку. Предполагаемый стрелок покончил с собой - он стал десятой жертвой, сообщили в полиции.

Еще около 25 человек пострадали, они проходят обследование в местном медицинском центре.

В ориентировке полиции, которая была разослана после сообщений о стрельбе, подозреваемый описывается как женщина в платье с каштановыми волосами. В полиции подчеркнули, что идентифицировали подозреваемого, но не будут раскрывать его личность.

Стрельба в Тамблер-Ридж стала вторым по количеству жертв случаем после убийства 14 человек в Политехнической школе в Монреале в декабре 1989 года.

В Ла-Лоше 22 января 2016 года в результате серии перестрелок погибли пять человек, в том числе двое в местной школе.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим. Глава Британской Колумбии Дэвид Иби назвал случившееся «невообразимой трагедией». Ученики и персонал школы были эвакуированы и находятся в безопасности.