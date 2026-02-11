МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десять человек погибли в результате стрельбы в школе в Канаде

Это второй по числу жертв шутинг в образовательных учреждениях страны.
Дима Иванов 11-02-2026 09:15
© Фото: Nick Iwanyshyn, Keystone Press Agency, Global Look Press

Девять человек убиты в результате массовой стрельбы в сельской школе Тамблер-Ридж в канадской Британской Колумбии. Шесть человек были найдены мертвыми внутри здания, один умер по дороге в больницу, еще два тела найдены в жилом доме неподалеку. Предполагаемый стрелок покончил с собой - он стал десятой жертвой, сообщили в полиции.

Еще около 25 человек пострадали, они проходят обследование в местном медицинском центре.

В ориентировке полиции, которая была разослана после сообщений о стрельбе, подозреваемый описывается как женщина в платье с каштановыми волосами. В полиции подчеркнули, что идентифицировали подозреваемого, но не будут раскрывать его личность.

Стрельба в Тамблер-Ридж стала вторым по количеству жертв случаем после убийства 14 человек в Политехнической школе в Монреале в декабре 1989 года.

В Ла-Лоше 22 января 2016 года в результате серии перестрелок погибли пять человек, в том числе двое в местной школе.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим. Глава Британской Колумбии Дэвид Иби назвал случившееся «невообразимой трагедией». Ученики и персонал школы были эвакуированы и находятся в безопасности.

#в стране и мире #Канада #нападение на школу #британская колумбия #Марк Карни #скулшутинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 