Болезнь может вернуться: 19-летнему Юре нужна ваша помощь

Думал, что просто замерзает, а оказалось - рак. Так началась история болезни 19-летнего Юрия Кашкарова из Татарстана. После выздоровления он мечтает стать строителем, а пока все силы бросает на то, чтобы выздороветь. Четыре курса химиотерапии позволили добиться ремиссии. Оставаться в ней должен помочь дорогостоящий препарат стоимостью почти полтора миллиона рублей - сумма неподъемная для семьи, где один из родителей имеет инвалидность.

Юра всегда был веселым и улыбчивым. На кадрах он встречает Новый год с семьей, радуется подаркам, искренне смеется. Сейчас родители с трудом узнают в тех снимках своего сына - три года он борется с раком носоглотки с поражением легких.

«Когда озвучили диагноз и то, что у нас уже была четвертая стадия, врач перед Юрой не стала говорить. Она вызвала меня в коридор и озвучила диагноз», - рассказала мама Юрия Раиса Кашкарова.

Сначала поднялась температура, потом Юра начал быстро терять вес, воспалились лимфоузлы на шее. Лечение было тяжелым - операция, четыре курса химиотерапии, курс лучевой терапии. Рост опухоли удалось остановить.

«В этот день позвонила врач, сказала про результаты - сразу поднялось настроение. Думал, сейчас пойду на поправку», - поделился Юрий Кашкаров.

Теперь для поддержания ремиссии нужен дорогостоящий препарат. Половину суммы уже собрали благодаря односельчанам, родственникам и знакомым.

«Огромную помощь оказали все односельчане, родственники, знакомые, которых знаем и не знаем. Всем огромное спасибо», - сказал отец Юрия Анатолий Кашкаров.

Менеджер проекта благотворительного центра «Помощь» Наталья Столярова отметила, что терапию препаратом откладывали из-за осложнений на печень, сейчас состояние стабилизировалось, и лечение необходимо начать в самые короткие сроки.

Помочь Юре может каждый. Отправьте СМС на короткий номер 1315, указав сумму пожертвования, или переведите деньги по QR-коду на видео.