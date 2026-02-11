Путин поручил рассмотреть частичное погашение ипотеки за четвертого ребенка

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с не менее четырьмя детьми. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что соответствующее поручение дали правительству РФ. Необходимо рассмотреть комплекс мер для полного или частичного погашения ипотеки, не превышая лимит в 450 тысяч рублей.

Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ему необходимо будет отчитаться до 1 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобрнауки РФ разработать перечень условий для студенток, родивших в период обучения. Крайний срок выполнения - 1 сентября 2026 года.