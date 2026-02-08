МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт дал рекомендации, что делать при переходе по опасной ссылке

В случае если на ресурсах введены какие-то данные, то действовать надо быстро.
Глеб Владовский 11-02-2026 17:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В случае если пользователь Сети по ошибке перешел на опасную ссылку, не стоит паниковать. Об этом рассказал в беседе с RT специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин.

«Если ничего не вводили (личные данные, пароли и т. д. - Прим. ред.), просто закройте вкладку. Для спокойствия запустите проверку антивирусом и посмотрите расширения браузера - нет ли подозрительных», - рассказал эксперт.

Кроме того, следует запустить диспетчер задач на наличие подозрительных процессов, которые могут нагружать систему. В случае если уже введены какие-то данные, то действовать надо быстро. Например, поменять с другого устройства пароль на электронной почте, потому что через нее восстанавливают все аккаунты. В случае ввода данных с банковской карты нужно  срочно ее заблокировать.

Ранее сообщалось, что мошенники стали притворяться работодателями россиян, чтобы рассылать им вредоносное программное обеспечение. Под видом начальства они связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, убеждая их в том, что для выполнения рабочих задач потребуется скачать новое приложение.

#в стране и мире #россияне #Сеть #Мошенники #вредоносная ссылка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 