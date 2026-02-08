Эксперт дал рекомендации, что делать при переходе по опасной ссылке

В случае если пользователь Сети по ошибке перешел на опасную ссылку, не стоит паниковать. Об этом рассказал в беседе с RT специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин.

«Если ничего не вводили (личные данные, пароли и т. д. - Прим. ред.), просто закройте вкладку. Для спокойствия запустите проверку антивирусом и посмотрите расширения браузера - нет ли подозрительных», - рассказал эксперт.

Кроме того, следует запустить диспетчер задач на наличие подозрительных процессов, которые могут нагружать систему. В случае если уже введены какие-то данные, то действовать надо быстро. Например, поменять с другого устройства пароль на электронной почте, потому что через нее восстанавливают все аккаунты. В случае ввода данных с банковской карты нужно срочно ее заблокировать.

Ранее сообщалось, что мошенники стали притворяться работодателями россиян, чтобы рассылать им вредоносное программное обеспечение. Под видом начальства они связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, убеждая их в том, что для выполнения рабочих задач потребуется скачать новое приложение.