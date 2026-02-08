В России предложили ввести налог на выгул собак

В России следует ввести налог на выгул собак. Такое мнение выразил в разговоре с 360.ru общественный деятель Вадим Попов.

«Плюсом станет формирование ответственности человека за заведение домашних животных. Если он понимает, что необходимо платить за выгул, то несколько раз подумает, брать ли собаку», - цитирует телеканал его слова.

По мнению активиста, вырученные таким образом средства можно вложить в развитие государственных приютов для животных и ветеринарных клиник. Кроме того, эта мера должна повысить общую культуру обращения людей с питомцами. В то же время он допустил, что сумма налога должна быть символической.

По словам Попова, подобная мера активно действует, в том числе, в Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании и Великобритании.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе со «Звездой» рассказал о положительных и отрицательных сторонах в маркировке животных. По его словам, в этом случае любой ветеринар сможет не тратить время на диагностику, а сразу узнать информацию о животном, что поможет сделать лечение более точным. С другой стороны, подобные инициативы воспринимаются гражданами как некий подвох.