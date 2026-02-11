МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД назвали плюсы и минусы привязки SIM-карт к устройствам

Что будет с привычными гаджетами в случае принятия закона о привязке симок.
Дима Иванов 11-02-2026 10:35
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

О плюсах и минусах законопроекта о привязке SIM-карт к IMEI устройств рассказал «Звезде» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Очевидный плюс состоит в том, что бессмысленной становится кража телефона. По крайней мере, в России, потому что оператор может любой телефон превратить в кирпич», - отметил парламентарий.

По его словам, еще одно преимущество законопроекта - идентификация дронов и взрывных устройств, которые часто используют SIM-карты.

При этом Матвейчев признал и минусы. При потере, утоплении или покупке нового телефона перестановка SIM-карты становится невозможной. Депутат допустил, что этот вопрос будет рассматриваться на этапе внесения поправок.

«Есть предположение, что мы во втором чтении посмотрим техническую возможность и примем меры, чтобы перестановка симки стала возможной. Скорее всего, это можно будет сделать в отделениях операторов», - пообещал депутат.

Госдума 10 февраля приняла в первом чтении законопроект о создании единого реестра IMEI-номеров мобильных устройств. Документ предусматривает, что при оформлении SIM-карты оператор будет указывать IMEI устройства, в котором она используется, и вносить эту информацию в единую базу.

Выдача SIM-карты для другого гаджета станет невозможной, если в базе указано, что она уже привязана. Постановка устройств на учет, вероятно, будет происходить на этапе ввоза в Россию. Цель инициативы - борьба с кражами телефонов, телефонным мошенничеством и незаконным использованием мобильной связи.

Ранее операторы мобильной связи запустили новый механизм защиты от БПЛА. Теперь при въезде на территорию РФ из-за границы SIM-карты будут временно блокироваться. Для разблокировки придется подтвердить, что они используются человеком, а не встроены в беспилотник.

