FT: в ЕС хотят запретить любые криптовалютные операции с Россией

Власти Евросоюза рассматривают возможность запрета любых транзакций с Россией с использованием криптовалют. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект нового санкционного пакета.

По имеющейся информации, в Европе переживают, что благодаря цифровым активам, России удается обходить уже введенные против нее ограничения. Чтобы облегчить себе работу, и не заниматься точечной блокировкой российских криптовалютных структур, главы ЕС предлагают в целом запретить взаимодействие с любыми подрядчиками, оперирующими активами из РФ, а также использование любых зарегистрированных на территории России крипто-платформ.

Отмечается, что подобные меры могут негативно сказаться, в первую очередь, на деятельности компаний из третьих стран, таких как Киргизия, Лаос и Таджикистан, основной сферой деятельности которых как раз таки и являются операции с криптовалютами из России.

Ранее в Центробанке России озвучили новую концепцию регулирования цифровых активов на российском рынке. Теперь жители России смогут переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу.