Экс-министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в интервью газете «Комсомольская правда».

«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое», - подчеркнула Захарова.

По мнению дипломата, Бербок избрали председателем ГА ООН, чтобы продемонстрировать, будто все ужасы нацизма - гибель 27 миллионов советских граждан, блокада Ленинграда, Бабий Яр в Киеве, Сталинград, концлагеря и геноцид советского народа - остались в прошлом.

По ее словам, недругам России стала мешать победа СССР как база всей системы международных организаций, в том числе ООН. Поэтому они решили вымарывать победу и фальсифицировать историю. Дипломат отметила, что враги не учли один важный момент - каждая российская семья хранит портрет фронтовика, и память о победе невозможно стереть.

Ранее немцы раскритиковали поведение Бербок на посту председателя ГА ООН. Они обратили внимание, что та стучит по столу, носит слишком высокие каблуки и ест бублики.