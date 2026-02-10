МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скончался адвокат Высоцкого и Япончика Генрих Падва

Известному юристу было 94 года.
Дима Иванов 10-02-2026 07:43
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался 9 февраля 2026 года на 95-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его коллега, адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 - 09.02.2026», - написал Пашков.

Как сообщает 360.ru, Генрих Павлович Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве в семье инженера-плановика Павла Юрьевича Падвы и балерины Евы Иосифовны Рапопорт. В 1953 году окончил Московский юридический институт, а в 1961 году - заочно исторический факультет Калининского педагогического института.

Адвокатскую практику начал в 1953 году по распределению в Калининской областной коллегии адвокатов, где проработал до 1971 года, в том числе стажировался в Ржеве.

С 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, в 1985 году вошел в ее президиум и стал директором НИИ адвокатуры при МГКА. В 1989 году избран вице-президентом Союза адвокатов СССР. В 2002 году стал адвокатом Адвокатской палаты Москвы.

Падва широко известен как один из самых авторитетных адвокатов России, участник громких процессов. Среди его подзащитных были семьи Владимира Высоцкого и академика Андрея Сахарова, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) и другие.

Падва внес вклад в развитие российской адвокатуры, в частности, выступал инициатором моратория на смертную казнь. Награжден золотой медалью имени Ф.Н. Плевако и почетным знаком «Общественное признание».

#в стране и мире #адвокат #Япончик #Генрих Падва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 