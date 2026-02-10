Скончался адвокат Высоцкого и Япончика Генрих Падва

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался 9 февраля 2026 года на 95-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его коллега, адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 - 09.02.2026», - написал Пашков.

Как сообщает 360.ru, Генрих Павлович Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве в семье инженера-плановика Павла Юрьевича Падвы и балерины Евы Иосифовны Рапопорт. В 1953 году окончил Московский юридический институт, а в 1961 году - заочно исторический факультет Калининского педагогического института.

Адвокатскую практику начал в 1953 году по распределению в Калининской областной коллегии адвокатов, где проработал до 1971 года, в том числе стажировался в Ржеве.

С 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, в 1985 году вошел в ее президиум и стал директором НИИ адвокатуры при МГКА. В 1989 году избран вице-президентом Союза адвокатов СССР. В 2002 году стал адвокатом Адвокатской палаты Москвы.

Падва широко известен как один из самых авторитетных адвокатов России, участник громких процессов. Среди его подзащитных были семьи Владимира Высоцкого и академика Андрея Сахарова, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) и другие.

Падва внес вклад в развитие российской адвокатуры, в частности, выступал инициатором моратория на смертную казнь. Награжден золотой медалью имени Ф.Н. Плевако и почетным знаком «Общественное признание».